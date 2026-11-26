Ucraina, Mosca chiude la porta all'Ue sulla tregua energetica

(Teleborsa) - Mosca ha respinto la richiesta europea di una tregua energetica e ha messo in dubbio il ruolo dell'Ue nel processo di pace, mentre Washington e la Nato chiedono alla Russia di non allargare il conflitto. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato così l'appello di Ursula von der Leyen: "La Russia non deve nulla. La Russia deve tutelare i propri interessi nazionali". Nella notte raid russi su Kiev, dove un massiccio attacco con missili balistici ha colpito un centro commerciale.



Peskov: "Difficile rivendicare il ruolo di mediatori"



Per Peskov, che ha parlato all'agenzia Vesti, in questa situazione per gli europei diventa "molto difficile rivendicare il ruolo di mediatori o partecipanti ai negoziati per l'accordo". "Questa è probabilmente un'ulteriore prova che la nostra preoccupazione per la capacità degli europei di prendere una posizione costruttiva e in qualche modo aiutare il processo di pace è fondata", ha aggiunto. Il portavoce ha ribadito l'invito agli europei a visitare Mosca, ma ha precisato che non è sciolto il dubbio sulla loro risposta: "Stanno rispondendo, ma questo per ora non aggiunge chiarezza".



Trump e Rutte: "Evitare azioni che estendano la guerra"



In una dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l'incontro in Florida, Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno discusso "dell'importanza, per la Russia, di evitare qualsiasi azione che possa estendere la guerra - deliberatamente o involontariamente - e della necessità di giungere a una risoluzione pacifica del conflitto nel più breve tempo possibile". Il vertice segue l'impegno di Rutte a difendere la Polonia dopo la caduta di missili russi sul suo territorio. In agenda anche le spese per la difesa, che Trump chiede con insistenza agli europei, mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth valuta una revisione della presenza militare Usa in Europa.



Rutte: garanzie per Kiev



In un'intervista a Fox News, Rutte ha detto che Trump, "anche in occasione dell'incontro a Shenzhen", sta "mettendo alla prova Putin", rispondendo a una domanda sul fatto che il presidente americano abbia definito Putin un "amico". "Quando la guerra finirà, sia attraverso un accordo di pace - il che sarebbe preferibile - sia, qualora ciò non fosse possibile, tramite un cessate il fuoco a lungo termine, dobbiamo garantire che l'Ucraina disponga di garanzie di sicurezza per il futuro", ha aggiunto. "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per continuare a combattere con altrettanto successo e per esercitare la massima pressione sui russi".

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