Data center, il Mimit invia a Regioni e Comuni la proposta di linee guida nazionali

Urso: "Regole chiare per favorire investimenti sostenibili"

(Teleborsa) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inviato a Regioni, Comuni e all'associazione di categoria Ida il documento con le linee guida per pianificare, realizzare e gestire i data center con regole uniformi sul territorio nazionale. Il testo, elaborato con il Mase e il Dipartimento per la Trasformazione digitale, sarà valutato dagli enti locali in conferenza dei servizi.



"Con queste linee guida vogliamo dare agli enti locali e agli operatori del settore un quadro di regole chiare e condivise per favorire investimenti sostenibili su tutto il territorio nazionale", afferma il ministro Adolfo Urso, che parla di "infrastrutture strategiche per la sovranità tecnologica del Paese e la competitività delle nostre imprese". Gli investimenti, aggiunge, dovranno tradursi "in nuove opportunità per le imprese della filiera italiana" ed essere realizzati "nel pieno rispetto ambientale e paesaggistico".



I principi guida sono neutralità tecnologica, sostenibilità, efficienza, contenimento del consumo di suolo, sicurezza nazionale, coesione territoriale e trasparenza, con un approccio proporzionato a dimensione e funzione degli impianti e attenzione all'intero ciclo di vita, fino alla dismissione.



Con Sace è stata completata la prima ricognizione delle imprese della filiera, dalla progettazione alla gestione. L'elenco, condiviso con Regioni e Comuni, entrerà nel Sinfi, il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, e sarà la base per coinvolgere le aziende nazionali nelle nuove infrastrutture.

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