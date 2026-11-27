Deutsche Borse, via libera UE all’acquisizione di Allfunds

Nessun rischio per la concorrenza

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato senza condizioni, nell'ambito del regolamento Ue sulle concentrazioni, l'acquisizione di Allfunds da parte di Deutsche Borse . Secondo Bruxelles, l'operazione non solleva problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo (See).



L'indagine sui mercati dei fondi

L'indagine della Commissione si è concentrata sui mercati della gestione della distribuzione dei fondi e dei servizi di negoziazione dei fondi. In questi settori, Deutsche Borse e Allfunds offrono piattaforme che consentono a banche, assicurazioni e fondi pensione di gestire la distribuzione e le operazioni sui prodotti di investimento.



Le due società operano prevalentemente in mercati nazionali differenti, ma la loro attività presenta alcune sovrapposizioni significative a livello europeo e in Paesi come Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo e Spagna.



Nessun rischio per la concorrenza

Dall'analisi di mercato è emerso che l'operazione non ridurrà in modo significativo la concorrenza, grazie alla presenza di diversi operatori in grado di contrastare il nuovo gruppo. Secondo la Commissione, questa concorrenza impedirà a Deutsche Borse di aumentare le commissioni applicate ai distributori o di escludere clienti e concorrenti dai propri servizi.



A limitare ulteriormente il potere di mercato del gruppo contribuiranno anche le dinamiche del settore: molti distributori continuano a mantenere rapporti diretti con i gestori patrimoniali, senza ricorrere a piattaforme intermediarie, mentre cresce la domanda di fondi negoziati in Borsa (Etf) da parte degli investitori retail.



L'iter dell'operazione

La Commissione ha quindi concluso che l'acquisizione non presenta criticità concorrenziali nei mercati esaminati e ha autorizzato l'operazione senza imporre condizioni.



La transazione era stata notificata a Bruxelles il 22 ottobre 2026. Secondo la procedura europea, la Commissione dispone generalmente di 25 giorni lavorativi dalla notifica per decidere se autorizzare un'operazione nella prima fase di valutazione o avviare un'indagine approfondita.

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