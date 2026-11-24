UE, via libera all’acquisizione degli asset di Statera da parte di Ares

Attività di produzione e stoccaggio di energia elettrica nel Regno Unito

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo congiunto di Statera Opco Holdings Limited (Statera JV Assets) da parte di Statera Operating Holdings Limited (Statera), società britannica, e di Ares Management (Ares), gruppo statunitense.



L’operazione riguarda principalmente le attività di produzione e stoccaggio di energia elettrica nel Regno Unito.



Secondo la Commissione, la transazione non solleva criticità sotto il profilo della concorrenza, considerato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo (SEE).



L’operazione è stata esaminata attraverso la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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