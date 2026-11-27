Imprese, alla Camera premiate dieci aziende campane

Prima edizione del Premio Prisma aperto dai saluti del vicepresidente Sergio Costa

(Teleborsa) - Dieci imprese e cinque categorie per valorizzare aziende capaci di coniugare crescita economica e benefici per persone e territori. Si è svolta oggi, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la prima edizione del Premio Prisma, promosso dalla Fondazione Cultura&Innovazione ETS con la società HUB ed il patrocinio della Camera dei Deputati.



Ad aprire i lavori Sergio Costa, vicepresidente della Camera. La presentazione è stata affidata a Riccardo Iuzzolino, presidente della Fondazione, e a Domenico Starace, economista di HUB. Al confronto sono intervenuti Mariano Bruno (Deloitte), Anna Maria Giordano ( Intesa Sanpaolo ) e Francesco Sbordone, docente di Diritto civile all’Università degli Studi della Campania. Ha moderato Mimmo Ragozzino.



Per Welfare e inclusione premiata Mega Trasporti (Caserta), per la polizza contro le malattie gravi ai dipendenti over 45. Per Internazionalizzazione riconoscimenti a Luxurya Parfum & C. Sas di Negri Luisa (Casoria), per la promozione estera delle competenze produttive campane, e Maurelli Holding (Pastorano), per l’apertura ai mercati internazionali nei ricambi e servizi per veicoli industriali. Per Sostenibilità premiata G.F. Service (Bacoli), per l’attività ambientale e nelle bonifiche e l’impegno nella cultura della legalità. Tre le aziende premiate per Innovazione: Savoy Beach Hotel – S.B.H., oggi Savoy Hotel & Spa, a Paestum, per un’ospitalità attenta al territorio; Cartotecnica Partenope – Cart Part, per il packaging personalizzato accessibile ai piccoli produttori; Gimal, impresa manifatturiera, per il rinnovamento produttivo e il ruolo dei lavoratori, che hanno rilevato l’attività. Per Impatto territoriale premiate Gestione OIL, per il contributo all’occupazione e ai servizi della rete distributiva; SEDILI – Palazzo Petrucci, per la valorizzazione dell’identità gastronomica e culturale di Napoli; La Mia Carni (Casandrino), per gli investimenti nel territorio d’origine e la continuità della tradizione familiare.



Ideato da Vittorio Cantone e Stefano Starace, il Premio mette in rete imprese che affiancano ai risultati economici un impatto sociale, occupazionale, ambientale e territoriale.

Condividi

```