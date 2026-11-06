Imprese familiari, il passaggio generazionale come leva per l’innovazione

I risultati dell’Osservatorio Family Business Innovation di Luiss Business School e Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Le imprese familiari che considerano la successione un'opportunità strategica investono di più in innovazione, cambiamento organizzativo e intelligenza artificiale. Lo indica il rapporto "Le imprese familiari nell'era dell'Intelligenza Artificiale" dell'Osservatorio Family Business Innovation di Luiss Business School e Intesa Sanpaolo , presentato ieri a Torino. La ricerca ha coinvolto 400 imprese con oltre 10 dipendenti e un fatturato superiore a 2 milioni di euro, nei settori manifatturiero, turistico e Software & It.



Il passaggio generazionale



La successione è ancora poco strutturata: il 36,7% delle aziende non la considera una priorità attuale, il 18,4% prevede di affrontarla nel medio termine senza un percorso formale e solo il 6,2% l'ha completata negli ultimi tre anni. Investe in innovazione il 97% delle imprese che la vedono come opportunità di sviluppo, contro l'85,5% di quelle che la affrontano come conseguenza dell'età o del pensionamento del leader. Sull'intelligenza artificiale i valori sono 58,5% contro 36,5%. Gli investimenti innovativi sono inoltre più diffusi quando la scelta del successore coinvolge il consiglio di amministrazione o i soci.



Governance e Ia



Investe in innovazione il 93% delle aziende che coinvolgono manager esterni alla famiglia, contro il 75,9% delle altre. Sull'Ia, il 46,1% delle imprese non usa strumenti, il 19,7% si limita ad applicazioni gratuite e il 34,2% ha avviato investimenti strutturati. La principale barriera non è il costo ma "la difficoltà di riconoscere il valore strategico dell'Ia e le sue possibili applicazioni aziendali": "la sfida è prima di tutto culturale e organizzativa".



Le dichiarazioni



"Le imprese familiari rappresentano un patrimonio fondamentale per l'economia italiana", ha dichiarato il dean di Luiss Business School Raffaele Oriani: "Vogliamo accompagnarle nelle sfide della governance, dell'innovazione e del passaggio generazionale, coniugando continuità e cambiamento." Per Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese di Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, "i risultati confermano l'importanza dell'azione della banca come riferimento delle Pmi, al loro fianco nella progettazione delle migliori strategie di sviluppo".

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