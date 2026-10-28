Artigianato, Granelli: "Riforma traguardo storico. Ora imprese libere di crescere"

(Teleborsa) - "Dopo oltre 40 anni, l’artigianato italiano esce dalla gabbia di una legge che non era più al passo con le trasformazioni delle imprese. È un traguardo storico: le aziende artigiane potranno crescere, investire, innovare e creare occupazione senza essere costrette a rinunciare alla propria identità". Lo ha affermato Marco Granelli, Presidente di Confartigianato, commentando l'annuncio della premier Giorgia Meloni.



"Il mondo è cambiato profondamente. Le nostre imprese adottano tecnologie avanzate, assumono, si aprono ai mercati internazionali e sviluppano nuove forme organizzative. Le regole devono accompagnare questa evoluzione, non frenarla. Il Governo ha raccolto una richiesta che il mondo artigiano attendeva da decenni".



"Grazie alla presidente Meloni e al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per l’impegno e l’attenzione dimostrati. Con questa riforma si manda un messaggio forte agli imprenditori e ai giovani: potete crescere, innovare e investire senza dover rinunciare alla vostra identità".



Per Granelli, "la riforma punta a rendere la normativa più moderna, ridurre gli adempimenti burocratici e consentire alle imprese di rafforzarsi, mantenendo la qualifica artigiana. È una scelta di politica economica che riconosce il valore del lavoro, delle competenze e della capacità imprenditoriale".

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