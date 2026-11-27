Lettura rialzista per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Balza in avanti la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, tra i titoli dell'indice DAX, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,81%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Hannover Rueck ai prezzi attuali pari a 297,6 Euro, con stop loss individuato in area 294,1 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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