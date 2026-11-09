Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Composto ribasso per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hannover Rueck, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 290,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 284,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 281,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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