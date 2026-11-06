Francoforte: si concentrano le vendite su Hannover Rueck

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , con una flessione del 2,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hannover Rueck più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso delle assicurazioni mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 300,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 296,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 304,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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