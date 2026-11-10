Francoforte: scambi in positivo per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della principale compagnia di riassicurazioni al mondo , con una variazione percentuale del 2,08%.



La tendenza ad una settimana di Hannover Rueck è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 297 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 291,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 288,6 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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