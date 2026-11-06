Milano 14:39
49.897 -1,21%
Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
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Londra 14:39
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Francoforte 14:39
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Male Hannover Rueck sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Male Hannover Rueck sul mercato azionario di Francoforte
Retrocede molto la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,37%.
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