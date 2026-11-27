Londra: andamento rialzista per Standard Chartered
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario con sede a Londra, in guadagno del 3,02% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Standard Chartered rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Standard Chartered mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,31 sterline con area di resistenza individuata a quota 19,52. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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