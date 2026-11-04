Londra: scambi in positivo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario con sede a Londra , che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered rispetto all'indice di riferimento.





Si indebolisce il quadro tecnico di Standard Chartered , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 20,7 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 21,09. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 20,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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