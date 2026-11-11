Londra: nuovo spunto rialzista per Standard Chartered

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario con sede a Londra , in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Standard Chartered mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,52%, rispetto a +1,66% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di breve periodo di Standard Chartered mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,45 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,12. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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