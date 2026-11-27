Londra: pioggia di acquisti su Endeavour Mining

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,22%.



Il trend di Endeavour Mining mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Endeavour Mining rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 34,77 sterline, mentre i supporti sono stimati a 34,38. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 35,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```