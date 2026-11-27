Madrid: scambi in positivo per Sacyr

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , con una variazione percentuale del 2,34%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sacyr rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il grafico a breve di Sacyr mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 4,221 Euro e supporto stimato a quota 4,173. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 4,269.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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