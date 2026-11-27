Nvidia, rumours: chip Blackwell individuati in data center in Cina legato ad Alice Huang

(Teleborsa) - Due aziende cinesi avrebbero installato i potenti semiconduttori Blackwell di Nvidia in un data center a Shanghai, legato ad Alice Huang, figura centrale nella controversia che coinvolge il produttore di chip statunitense e le dimissioni del suo ceo Jensen Huang poi reintegrato nel suo ruolo in scia alla decisione del Cda. Lo ha riferito Bloomberg.



Tra le apparecchiature installate nel progetto "Yangtze River Delta" figura un rack GB200 NVL72, uno dei prodotti più potenti di Nvidia. Stando ai documenti dell'istituto di credito, visionati da Bloomberg News, la società Shanghai Shuoyao ha offerto tale hardware come garanzia per ottenere un prestito di 96 milioni di yuan (14 milioni di dollari) dalla Shanghai Innovation Bank.



Una seconda società, Shanghai Kezhan ha dichiarato la presenza, all'interno della stessa struttura, di un server GB200, anch'esso basato sui chip Blackwell. Tale informazione è emersa dai documenti relativi a un prestito di 90 milioni di yuan, ottenuto verso la fine del 2025 da una società di leasing finanziario interamente controllata da un ente governativo locale di Shanghai.



Questi documenti, ha aggiunto Bloomberg, rivelano, per la prima volta, che i processori Blackwell di Nvidia sono giunti in un data center cinese collegato ad Alice Huang e a Megaspeed. Fino a tempi recenti, infatti, tali processori hanno rappresentato i prodotti più potenti di Nvidia per i data center e la loro esportazione in Cina è sempre stata vietata in assenza di una specifica licenza statunitense.



Il presidente Donald Trump ha dichiarato esplicitamente di non voler consentire l'invio in Cina di questi chip — utilizzati da realtà come OpenAI e Anthropic per l'addestramento dei loro modelli più avanzati.



Shanghai Shuoyao, che nell'ultimo anno non ha mai risposto alle richieste di chiarimento di Bloomberg, ha confermato questo mese, in una rara dichiarazione pubblica, di essere uno dei fornitori di servizi di Megaspeed, definendo la collaborazione come "limitata a normali rapporti commerciali".



Questo mese, l'amministrazione Trump ha inserito Megaspeed in una "lista nera" commerciale statunitense, motivando la decisione con il rischio concreto che l'azienda sia coinvolta nel dirottamento di chip.

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