Nvidia indaga sulla relazione del CEO Huang con una presunta spia cinese

(Teleborsa) - Nvidia ha avviato un’indagine sulla relazione tra il co-fondatore e CEO Jensen Huang e una donna d’affari che, secondo le agenzie di intelligence, sarebbe una spia cinese.



Stando a quanto riportato dal New York Times e dal Financial Times, le agenzie di intelligence statunitensi temono che la donna, Alice Huang – legata a Megaspeed, una società di servizi cloud che figura tra i clienti di Nvidia – abbia trasmesso informazioni a Pechino.



Domenica, in un’email indirizzata al personale di Nvidia, Huang ha ammesso di aver avuto una relazione con la donna, aggiungendo che il consiglio di amministrazione dell’azienda ha aperto un’indagine indipendente sulle accuse di spionaggio.



Un portavoce di Nvidia ha dichiarato che Huang intende proseguire nel suo ruolo di CEO dell’azienda senza alcuna interruzione.



In una nota, il Cda ha fatto sapere che indagherà sulle accuse secondo cui Huang sarebbe stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera.



Queste accuse emergono in un contesto in cui Nvidia si trova al centro di una disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti, dato che l’intelligenza artificiale è considerata un elemento sempre più cruciale per la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti limitano l'esportazione verso la Cina dei chip per l'intelligenza artificiale più avanzati di Nvidia, pur avendo autorizzato la vendita di alcuni modelli meno recenti e meno performanti.



L'episodio rischia di destabilizzare ulteriormente il mercato dell'intelligenza artificiale, già scosso dai timori di un rallentamento nella spesa per i data center a seguito delle vittoria dei Democratici alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti la scorsa settimana.

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