(Teleborsa) - Il petrolio
risale con il Brent
gennaio a 97,22 dollari al barile (+0,67%) e il Wti a 85,66 (+2,37%), dopo la notizia di un nuovo attacco alla raffineria saudita di Jazan
, che minaccia la ripresa dell'export di greggio dell'area proprio mentre il traffico a Hormuz
è in aumento. L'attenzione è ora sul weekend, quando l'Opec+ si riunirà per definire l'offerta 2027.
Il presidente americano Donald Trump
ha detto alla Pbs che gli Usa hanno "la vittoria a portata di mano
" nel conflitto con l'Iran
e che arriverà "quando voglio che sia, a dire il vero". Durante la telefonata del Ringraziamento con i militari, ha aggiunto che Washington sta ancora dando a Teheran "ogni possibilità di fare un accordo e salvare molte vite", ma di non sapere se accetterà: "Alcuni si chiedono perché. Sono pazzi? Forse lo sono".Israele pronta a colpire
Israele è pronta a colpire l'Iran "in qualsiasi momento", anche senza le forze Usa, ha dichiarato il portavoce militare Effie Defrin
. L'inviato americano Jared Kushner
aveva detto che Israele "deve uscire dalla mentalità di guerra costante". Secondo Reuters, il capo dell'intelligence israeliana Roman Gofman
ha chiesto agli Usa attacchi congiunti.Kuwait, morti due italiani
Nel frattempo, due tecnici di Rheinmetall Italia
, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, sono morti in Kuwait
mentre lavoravano alla manutenzione delle antenne del sistema antiaereo Skyguard
, secondo la Farnesina. Feriti un kuwaitiano e un pakistano. Meloni
ha espresso "profondo cordoglio". Kuwait attribuisce l'attacco all'Iran, ma Teheran nega: il ministro Abbas Araghchi
, dopo aver parlato con Antonio Tajani, definisce l'episodio "sospetto" e "una ricetta precotta per la guerra".(Foto: © Artem Egoro / 123RF)