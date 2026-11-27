Piazza Affari: andamento rialzista per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di contenitori in vetro , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Zignago Vetro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,57%, rispetto a +0,47% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della società industriale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,727 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,587. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,867.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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