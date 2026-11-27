(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee
, con acquisti sui titoli maggiormente penalizzati nelle scorse settimane e nonostante la tensione in Medio Oriente resti alta. A Milano spiccano Banche e Difesa
, quest'ultima supportata dalle prospettive fornite da Rheinmetal
, che ha rilasciato
obiettivi di medio periodo ritenuti credibili. La seduta è comunque caratterizzata da volumi ridotti e da un clima semifestivo dopo la festa del Ringraziamento, con orario di contrattazione abbreviato a New York.
Sul fronte macroeconomico, in Eurozona
a ottobre le aspettative di inflazione delle famiglie sono salite
(a +3,5% quelle a 1 anno e a +3% quelle a 3) ma dovrebbero ridimensionarsi in futuro, se si considerano le prime evidenze dei prezzi al consumo di novembre (in Francia e Spagna l'inflazione è diminuita
questo mese grazie al calo dei carburanti). In Germania
a novembre la disoccupazione è rimasta invariata al 6,4%. In Eurozona a novembre l'ESI è sceso a 95,8 da 96,5 sulla scia di una diminuzione dell'ottimismo nell'industria e nelle costruzioni, compensata solo parzialmente dal morale stabile nei servizi e dal migliorato sentiment di famiglie e commercio al dettaglio.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,89%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 83,72 dollari per barile, in calo dell'1,43%. Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,30%. Tra gli indici di Eurolandia
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,58%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dello 0,75%, e Parigi
avanza dello 0,44%.
Giornata di forti guadagni per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
in rialzo dell'1,66%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 51.820 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,7%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+0,9%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Fincantieri
, che mostra un forte incremento del 5,72%. Svetta Unicredit
che segna un importante progresso del 4,14%. Tonica Leonardo
che evidenzia un bel vantaggio del 2,84%. In luce Unipol
, con un ampio progresso del 2,57%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Tamburi
(+3,60%), Danieli
(+2,96%), Webuild
(+2,47%) e Credem
(+2,31%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE A
, che ottiene -1,36%. Tentenna Garofalo Health Care
, che cede l'1,16%. Sostanzialmente debole Ferragamo
, che registra una flessione dell'1,15%. Si muove sotto la parità Comer Industries
, evidenziando un decremento dell'1,11%.