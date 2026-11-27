(Teleborsa) - L’inflazione in Francia e Spagna ha rallentato molto più del previsto, grazie all’attenuazione delle pressioni sui prezzi dell’energia. Un segnale che offre qualche margine di sollievo alla Banca centrale europea (BCE), impegnata a valutare ulteriori aumenti dei tassi di interesse.In Francia i prezzi sono aumentati
del 3,2% su base annua a novembre, in calo rispetto al 3,7% di ottobre e ben al di sotto della stime degli analisti (3,6%). In Spagna il dato si è attestato al 4,1%
, rispetto al 4,9% del mese precedente e contro il 4,7% atteso.Inflazione in calo, ma resta il nodo dei tassi BCE
Nonostante il rallentamento, l’inflazione rimane ampiamente al di sopra dell’obiettivo del 2% della BCE, mentre la guerra in Medio Oriente continua a produrre ripercussioni sull’economia. I responsabili della politica monetaria hanno già aumentato i costi di finanziamento due volte e si prevede un nuovo intervento a dicembre.
Gli investitori e alcuni esponenti della BCE indicano la possibilità di ulteriori interventi anche oltre quella data. Oggi, tuttavia, gli operatori hanno ridimensionato le scommesse sugli aumenti dei tassi entro la fine del 2027, assegnando una probabilità del 25% a tre ulteriori rialzi, rispetto al 35% precedente alla pubblicazione dei dati sull’inflazione.
Nell'ultima riunione di politica monetaria di ottobre, i funzionari dell'Eurotower avevano stabilito che le prospettive sui prezzi erano peggiorate, sostenendo la necessità di "una continuazione della risposta misurata di politica monetaria", pur osservando che un ulteriore inasprimento sarebbe stato probabilmente necessario.Eurozona, attesi nuovi dati sull’inflazione
I dati diffusi in data odierna sono i primi relativi a novembre per le principali economie della regione. L’Eurozona, composta da 21 Paesi, pubblicherà i propri dati la prossima settimana, con gli analisti che prevedono un rallentamento al 3,9%.
Un'indagine separata della BCE ha tuttavia evidenziato un forte aumento delle aspettative
dei consumatori sull’inflazione futura. A ottobre, le famiglie prevedevano un incremento dei prezzi del 3,5% nei successivi 12 mesi, rispetto al 3,1% del mese precedente, e del 3% nei prossimi tre anni, contro il 2,9% precedente.Crescono le aspettative di inflazione dei consumatori
Queste percezioni rischiano di alimentare le richieste di aumenti salariali. Il governatore della banca centrale lituana Gediminas Simkus ha dichiarato di aspettarsi che i sindacati chiedano compensazioni per la perdita del potere d’acquisto.
Il rapporto francese ha attribuito il rallentamento dell’inflazione alla componente energetica, mentre il ritmo degli aumenti dei prezzi nel settore dei servizi, particolarmente monitorato, è sceso al 2,3% dal 2,6%.Francia, tra inflazione e difficoltà economiche
L’inflazione e i tassi di interesse elevati stanno creando difficoltà alla seconda maggiore economia dell’Eurozona, che si avvicina alla recessione e deve fare i conti con un deficit di bilancio elevato, investitori sempre più preoccupati e tensioni sociali, in vista delle decisive elezioni presidenziali della prossima primavera.
Per quanto riguarda la Spagna, l'istituto nazionale di statistica ha attribuito la marcata flessione dell’inflazione soprattutto ai carburanti e, in misura minore, ai prezzi di abbigliamento e calzature.