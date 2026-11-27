Eurozona, aspettative inflazione aumentate "significativamente" nel breve

(Teleborsa) - Crescono le aspettative di inflazione nell'Eurozona. secondo il consueto sondaggio condotto dalla BCE fra i consumatori, la percezione mediana sull'inflazione negli ultimi 12 mesi e le aspettative di inflazione di breve (prossimi 12 mesi) sono aumentate significativamente. Sono invece aumentate leggermente le aspettative mediane di inflazione a tre anni, mentre quelle a cinque anni sono rimaste invariate.



Le aspettative di crescita del reddito nominale nei prossimi 12 mesi sono diminuite, mentre le aspettative di crescita della spesa nei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate.



Ne deriva che le aspettative di crescita economica nei prossimi 12 mesi sono aumentate, mentre il tasso di disoccupazione previsto tra 12 mesi è diminuito, a conferma di un'economia resiliente nel breve termine.



Sul fronte immobiliare, le aspettative di crescita del prezzo delle case nei prossimi 12 mesi sono diminuite, mentre le aspettative sui tassi di interesse dei mutui tra 12 mesi sono rimaste invariate.

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