(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee
, con acquisti sui titoli maggiormente penalizzati nelle scorse settimane e nonostante la tensione in Medio Oriente resti alta. Milano fa meglio di tutte grazie a Banche e Difesa
, quest'ultima supportata dalle prospettive fornite da Rheinmetal
, che ha rilasciato
obiettivi di medio periodo ritenuti credibili. La seduta è comunque caratterizzata da volumi ridotti e da un clima semifestivo dopo la festa del Ringraziamento, con orario di contrattazione abbreviato a New York.
Sul fronte macroeconomico, in Eurozona
a ottobre le aspettative di inflazione delle famiglie sono salite
(a +3,5% quelle a 1 anno e a +3% quelle a 3) ma dovrebbero ridimensionarsi in futuro, se si considerano le prime evidenze dei prezzi al consumo di novembre (in Francia e Spagna l'inflazione è diminuita
questo mese grazie al calo dei carburanti). In Germania
a novembre la disoccupazione è rimasta invariata al 6,4%. In Eurozona a novembre l'ESI è sceso a 95,8 da 96,5 sulla scia di una diminuzione dell'ottimismo nell'industria e nelle costruzioni, compensata solo parzialmente dal morale stabile nei servizi e dal migliorato sentiment di famiglie e commercio al dettaglio.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,80%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 82,94 dollari per barile, con un ribasso del 2,35%. Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,30%. Tra i listini europei
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,90%, bilancio decisamente positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,84%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,58%.
Sessione euforica per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che mostra in chiusura un balzo dell'1,89%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che termina a 51.939 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,96%); come pure, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,14%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Fincantieri
(+5,72%), Unicredit
(+4,27%), STMicroelectronics
(+3,91%) e Saipem
(+3,80%). Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Tamburi
(+3,60%), Danieli
(+3,25%), Banco Desio
(+3,13%) e Gens Aurea
(+2,66%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CIR
, che ha archiviato la seduta a -1,15%. Piccola perdita per Philogen
, che scambia con un -0,91%. Tentenna Ferragamo
, che cede lo 0,82%. Sostanzialmente debole Garofalo Health Care
, che registra una flessione dello 0,77%.