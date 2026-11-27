Pitigliano vince il premio Anci "IA nella Pa Italia": il borgo digitale di Open Fiber è un modello

(Teleborsa) - Il Comune di Pitigliano si è aggiudicato il Premio Anci 2026 "IA nella Pa Italia", assegnato durante l'Assemblea dell'associazione a Verona. Il riconoscimento premia il borgo toscano come modello di innovazione digitale, sviluppato da Open Fiber ed Enea con il supporto scientifico dell'Ingv e del centro di ricerca Smarter dell'Università dell'Insubria.



Alla base del progetto c'è la rete in fibra Ftth di Open Fiber, che ha garantito connettività ad altissima capacità e bassa latenza. Su questa sono stati sperimentati sistemi di monitoraggio ambientale e infrastrutturale, piattaforme per l'analisi in tempo reale dei dati di sensori sul territorio, strumenti per il controllo di viabilità e flussi turistici e applicazioni per protezione civile e prevenzione dei rischi. Il progetto ha puntato anche a una migliore fruizione del patrimonio storico e culturale e a nuove opportunità per imprese, professionisti e lavoratori da remoto, contro lo spopolamento delle aree interne.



"Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante riconoscimento assegnato al Comune di Pitigliano", ha dichiarato Francesca Parasecolo, Head of Engineering di Open Fiber. "Questo premio conferma che la disponibilità di reti ultraveloci non rappresenta soltanto un investimento infrastrutturale, ma può diventare il punto di partenza per costruire nuovi servizi e generare valore per le comunità. A Pitigliano abbiamo contribuito a realizzare un progetto che mette la tecnologia al servizio della sicurezza, della tutela del territorio, della sostenibilità e dello sviluppo economico locale. Il riconoscimento di ANCI dimostra che l'innovazione può essere una leva concreta per rafforzare la competitività e l'attrattività dei piccoli comuni italiani, creando nuove opportunità per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni".

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