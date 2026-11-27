Risparmio gestito Italia, Jefferies: forte slancio nel terzo trimestre con view positiva sul 2027

(Teleborsa) - I gestori patrimoniali italiani archiviano il terzo trimestre con un forte slancio commerciale e previsioni positive per il 2027.



E' quanto emerge da un report di Jefferies in cui si evidenzia che, sebbene l'emissione record di BTP retail abbia rappresentato un ostacolo per il 2026, in particolare per i depositi di Fineco , questo effetto dovrebbe attenuarsi con l'aumento significativo delle scadenze a partire dal 2027.



La banca d'investimento mantiene il rating "buy" su Fineco, la quale ha registrato nel terzo trimestre "risultati superiori, trainati dal risparmio sui costi, mentre il management ha indicato una traiettoria dei costi significativamente migliore per il 2027 grazie all'aumento dell'efficienza dovuto all'intelligenza artificiale". Jefferies prevede che "il rapporto costi/ricavi scenderà al 24% entro il 2028, a fronte di un margine di interesse netto resiliente e di un'ulteriore monetizzazione delle aree di competenza in corso (AUC), sottolineando inoltre che il titolo ha subito un significativo declassamento e ora viene scambiato a 16,9 volte gli utili previsti per il 2027, circa il 12% al di sotto della sua media storica.



Raccomandazione di acquisto confermata anche su Banca Generali per la quale gli analisti evidenziano che "i forti flussi sono affiancati da una maggiore internalizzazione dei prodotti, con prodotti interni che rappresentano già il 53% delle soluzioni gestite e l'obiettivo è superare il 60%". Jefferies prevede che "le nuove iniziative commerciali sosterranno i flussi e i margini, in particolare attraverso la partnership con Alleanza, che dovrebbe migliorare i margini su AuM, depositi e flussi AuC, e l'acquisizione di Intermonte completata nel 2025".



Infine, riguardo Banca Mediolanum , Jefferies ne evidenzia l'ottima execution, sempre più riflessa nella valutazione. I flussi di asset gestiti rimangono solidi. "Tuttavia, dopo l'ottima performance del 2026", afferma di preferire "Fineco e Banca Generali per il potenziale di ripresa".

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