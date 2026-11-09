Piazza Affari: balza in avanti Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che avanza bene del 3,25%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Mediolanum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,44%, rispetto a +3,11% del principale indice della Borsa di Milano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della società del risparmio gestito rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,24. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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