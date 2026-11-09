Piazza Affari: balza in avanti Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che avanza bene del 3,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Banca Mediolanum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,44%, rispetto a +3,11% del principale indice della Borsa di Milano).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società del risparmio gestito rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,24. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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