Spagna al voto: Pp avanti con Vox, Sanchez cerca la rimonta. Tema "casa" al centro del dibattito

Ing: economia in crescita, ma potrebbe non basta al governo per la conferma

(Teleborsa) - La Spagna vota domenica 29 novembre per rinnovare i 350 deputati e 209 senatori, con otto mesi di anticipo. Per la maggior parte dei sondaggi il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo è in testa e, con Vox di Santiago Abascal, potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta di 176 seggi, anche se il Cis dà avanti i socialisti. Il premier Pedro Sánchez, al governo dal 2018, punta a una nuova "remontada". Dopo la bocciatura di due decreti sulla casa, anche per il no di Junts, ha sciolto le Camere il 5 ottobre.



Il voto



Ieri sera si è svolto l'ultimo dibattito a quattro con Feijóo, Sánchez, Abascal e Ada Colau di Frente Amplio, tra scontri su corruzione e incidenti ferroviari. Feijóo ha accusato il premier di chiedere "il voto con la paura", contrapponendo "un voto con memoria". Senza i numeri per il Pp e Vox, Sánchez dovrebbe ricucire con le altre sinistre e i partiti territoriali, a partire da Junts. Le Cortes si riuniranno il 23 dicembre e il re proporrà un candidato, che al primo voto avrà bisogno di 176 sì.



Il quadro economico



"La Spagna resta una delle economie più dinamiche dell'Eurozona, ma questa performance non si è tradotta in un vantaggio nei sondaggi" per i socialisti, ha osservato Ing in un'analisi. Nel terzo trimestre il Pil è salito dello 0,6% sul trimestre e del 2,7% sull'anno, "ben al di sopra" delle altre grandi economie. Meno favorevoli i dati sul lavoro: la disoccupazione è salita dal 9,87% al 10,18%, con 95.900 disoccupati in più, mentre l'inflazione armonizzata è rimasta al 4,9% a ottobre e le vendite al dettaglio sono scese dell'1,4% a settembre.



La casa, ha rilevato Ing, "resta una delle sfide più urgenti". Tra il 2021 e il 2025 le famiglie sono aumentate di circa 1,22 milioni, mentre le abitazioni completate sono circa 466mila; nel secondo trimestre 2026 i prezzi sono saliti del 12,2% annuo. Feijóo promette un milione di case e garanzie sui mutui fino al 100% per gli under 40; per Ing queste misure, senza più offerta, potrebbero "esercitare ulteriori pressioni sui prezzi". La crescita, ha aggiunto, "appare più evidente nei dati aggregati che nella vita quotidiana delle famiglie", anche per il peso dell'immigrazione sulla popolazione e per la modesta produttività.



Le prospettive post voto



"È improbabile che l'esito delle elezioni modifichi radicalmente la dinamica dell'economia nel breve periodo", ha comunque evidenziato nella sua analisi Ing: le prospettive dipenderanno "più dallo shock energetico e dalla stretta monetaria che dal voto". Nel medio periodo conterà la stabilità: una maggioranza solida potrebbe facilitare bilancio e riforme, un Parlamento frammentato prolungherebbe lo stallo.

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