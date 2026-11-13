Milano 10:34
51.768 -0,08%
Nasdaq 12-nov
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Dow Jones 12-nov
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Spagna, Prezzi consumo (MoM) in ottobre

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Spagna, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
Spagna, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
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