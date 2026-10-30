Milano 12:23
49.589 -0,83%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
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Londra 12:23
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Francoforte 12:23
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Prezzi consumo Spagna (YoY) in ottobre

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Prezzi consumo Spagna (YoY) in ottobre
Spagna, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +4,9%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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