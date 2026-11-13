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Prezzi consumo Spagna (YoY) in ottobre
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13 novembre 2026 - 10.00
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, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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