(Teleborsa) - Thales
accelera nella strategia di crescita tecnologica e punta a rafforzare la propria presenza nel settore della fotonica. Il gruppo francese ha annunciato l'avvio di negoziati esclusivi per acquisire il 51,6% di Lumibird
, quota detenuta da entità controllate dall'amministratore delegato e azionista di maggioranza Marc Le Flohic.
L'operazione è subordinata alla prevista cessione della divisione Medical di Lumibird, la cui conclusione è attesa entro la fine del 2026.Offerta con un premio del 24,7%
La proposta valorizza Lumibird 30,10 euro per azione, con un premio del 24,7% rispetto alla media ponderata dei volumi dell'ultimo mese precedente all'annuncio, pari a 24,15 euro. Sono inoltre previsti eventuali pagamenti aggiuntivi fino a 2,56 euro per azione, legati principalmente al raggiungimento delle condizioni previste per il corrispettivo differito della divisione Medical. Il prezzo complessivo potrebbe quindi arrivare a 32,66 euro per azione.
Il valore d'impresa implicito per la divisione fotonica di Lumibird è di circa 440 milioni di euro, corrispondente a un multiplo di circa 23 volte l'EBIT 2027 atteso dal consenso degli analisti.
Dopo l'acquisizione della quota di maggioranza, Thales lancerà un'offerta pubblica di acquisto (OPA
) semplificata obbligatoria sulle azioni rimanenti, allo stesso prezzo e con gli stessi eventuali supplementi. È inoltre previsto il possibile delisting attraverso una procedura di squeeze-out, qualora ne ricorrano le condizioni.Ricerca e tecnologie quantistiche al centro dell'alleanza
L'integrazione tra Thales e Lumibird punta a creare una piattaforma europea della fotonica, con benefici attesi sul fronte dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo commerciale.
La combinazione delle rispettive capacità di ricerca e sviluppo dovrebbe accelerare l'innovazione nelle tecnologie fotoniche e nelle applicazioni di quantum sensing. Sul versante commerciale, Lumibird potrà invece fare leva sulla presenza internazionale e sull'ampia base clienti di Thales per accelerare la propria espansione sui mercati globali.Sovranità tecnologica europea e sviluppo industriale nella fotonicaHervé Dammann
, Executive Vice-President Land and Air Systems di Thales, ha sottolineato il valore strategico dell’operazione per il rafforzamento delle competenze europee nel settore della fotonica: "Questa acquisizione contribuirà a rafforzare ulteriormente la sovranità europea nel settore delle tecnologie fotoniche, in forte crescita e strategiche sia per il mercato della difesa sia per quello civile. I laser di Lumibird rappresentano un componente fondamentale dei nostri sistemi optronici. L’integrazione delle competenze tecnologiche distintive di Lumibird con l’eccellenza dei sistemi Thales e la sua presenza globale permetterebbe di rafforzare la nostra capacità di offrire ai clienti nazionali e internazionali le più recenti innovazioni tecnologiche".Marc Le Flohic
, presidente e CEO di Lumibird, ha evidenziato invece le prospettive industriali e tecnologiche della partnership: "Quando abbiamo riunito Keopsys e Quantel, avevamo un obiettivo chiaro: anticipare le esigenze dei nostri clienti nei successivi cinque o dieci anni e sviluppare le tecnologie e le capacità industriali necessarie per rispondere a queste esigenze. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti dai nostri team. Ritengo che Thales sia il partner industriale giusto per la prossima fase di sviluppo. Insieme potremmo sviluppare e produrre nuove tecnologie fotoniche su scala più ampia e renderle accessibili a un numero maggiore di clienti in tutto il mondo".