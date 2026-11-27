Valtecne, l'OPA si chiude al 98,65% del capitale: ora squeeze-out e delisting

(Teleborsa) - Si è chiuso oggi il periodo di adesione all'OPA totalitaria promossa da ValBlue BidCo sulle azioni di Valtecne , società valtellinese quotata su Euronext Growth Milan. Secondo i risultati provvisori comunicati da Equita SIM , intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione complessivamente 974.417 azioni, pari al 92,01% delle azioni oggetto dell'offerta e al 15,95% del capitale, per un controvalore di circa 11,6 milioni di euro al corrispettivo base di 11,87 euro.



Nella giornata di oggi l'offerente ha inoltre acquistato sul mercato 2.100 azioni (0,03% del capitale) al prezzo di 11,80 euro. Sommando le azioni già in portafoglio, pari all'82,67%, ValBlue BidCo arriverà quindi a detenere, se i risultati saranno confermati, 6.027.217 azioni, pari al 98,65% del capitale.



Avendo superato la soglia del 90%, l'offerente non ripristinerà il flottante e non ci sarà riapertura dei termini. ValBlue BidCo eserciterà il diritto di acquisto (squeeze-out) sulle restanti 82.483 azioni (1,35% del capitale), adempiendo con un'unica procedura anche all'obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti residui. Borsa Italiana disporrà poi il delisting delle azioni, con tempistiche che saranno comunicate dall'offerente. Nel frattempo FTSE Russell ha annunciato che Valtecne sarà esclusa dagli indici FTSE Italia Growth e FTSE Italia PIR PMI All dal 2 dicembre.



Il pagamento del corrispettivo base di 11,87 euro per azione (cum dividendo) avverrà il 4 dicembre. A questo potrà aggiungersi un earn-out in denaro fino a un massimo di 0,82 euro per azione, se si verificheranno le condizioni previste. I risultati definitivi saranno comunicati entro le 7.29 del 3 dicembre.

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