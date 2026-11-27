Valtecne esce dagli indici FTSE Italia dal 2 dicembre dopo il successo dell'OPA

(Teleborsa) - Valtecne sarà esclusa dagli indici FTSE Italia Growth e FTSE Italia PIR PMI All a partire dall'inizio delle contrattazioni del 2 dicembre 2026. Lo ha comunicato FTSE Russell, dopo aver ricevuto l'aggiornamento sull'azionariato della società valtellinese a seguito dell'OPA promossa da ValBlue BidCo, che ha superato la soglia del 90% del capitale.



In assenza di un mercato attivo per il titolo, precisa FTSE Russell, Valtecne sarà rimossa dagli indici utilizzando il prezzo dell'offerta, pari a 11,87 euro per azione.



Il periodo di adesione all'OPA si è chiuso oggi alle 17.30, senza riaperture dei termini. Al 26 novembre erano state portate in adesione 654.287 azioni, pari al 10,71% del capitale: sommate all'82,67% già in portafoglio, l'offerente arriverà a circa il 93,4% alla data di pagamento del 4 dicembre. ValBlue BidCo ha già annunciato che non ripristinerà il flottante: eserciterà il diritto di acquistare le azioni residue e, con un'unica procedura, adempirà all'obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti che ne faranno richiesta. Al termine, Borsa Italiana disporrà il delisting delle azioni.

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