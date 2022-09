Tra euforizzanti e sonniferi

La battuta più bella e feroce l'ha fatta. La Fed continuerà ad alzare i tassi finché il morale non migliora. La Kelton è una delle massime autorità della, sostiene che l'inflazione è già finita e che la banca centrale, alzando i tassi, riuscirà solo a uccidere l'economia., facciamo le cose in grande, fu l'indicazione di. Go Big, ripeté la. Si fecero le cose così in grande che ora, per disintossicarci dagli euforizzanti di cui siamo riempiti, abbiamo deciso di fare di nuovo le cose in grande nella direzione opposta. E così tutti i freni disponibili sono in azione. Il livello del tasso terminale viene alzato continuamente, iltoglie dalla circolazione 90 miliardi di liquidità ogni mese e il dollaro forte manda in crisi i paesi emergenti.Non è molto chiaro, a questo punto, sestrutturalmente. In giro per il mondo ci sono molti esempi di paesi che in questi due anni si sono agitati di meno e hanno evitato l'inflazione senza per questo vedere esplodere la disoccupazione.In ogni caso la dose di euforizzanti che abbiamo assunto nel 2020 e nel 2021 è tale che il Pil americano nel terzo e nel quarto trimestre riaccelererà, restando positivo anche nei primi mesi dell'anno prossimo nonostante tassi che potranno arrivare al 4.5 per cento. Una Fed con l'elmetto non avrà quindi remore nel proseguire a testa bassa sulla sua linea restrittiva.