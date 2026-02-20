Governo, Mantovano: oggi sfida è unità Occidente

(Teleborsa) -. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in occasione di un evento di Libero Quotidiano intervistato dal direttore"Questa unità purtroppo oggi l'abbiamo persa col conflitto in Ucraina di cui cadrà il quarto anniversario tra qualche giorno, che è un conflitto tra due nazioni con radici cristiane all'interno dell'Europa" e c'è oggi anche quella che si può definire "".