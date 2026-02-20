Governo, Mantovano: oggi sfida è unità Occidente

(Teleborsa) - 'La sfida geopolitica più forte oggi è quella che potremmo definire l'unità dell'Occidente"
. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in occasione di un evento di Libero Quotidiano intervistato dal direttore Mario Sechi.
"Questa unità purtroppo oggi l'abbiamo persa col conflitto in Ucraina di cui cadrà il quarto anniversario tra qualche giorno, che è un conflitto tra due nazioni con radici cristiane all'interno dell'Europa" e c'è oggi anche quella che si può definire "una forte dialettica esistente tra le due sponde dell'Atlantico. Questa è la dimensione su cui lavorare maggiormente, e su cui il governo sta lavorando
".