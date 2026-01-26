Titoli di Stato, MEF: giovedì in asta fino a 8,5 miliardi di BTP e Ccteu

(Teleborsa) - Giovedì prossimo, 29 gennaio, andranno in asta complessivamente fino a 8,5 miliardi di euro di BTP e di CCTeu.Lo rende noto ilspiegando che, in particolare, saranno collocati tra 2,5 e 2,75 miliardi di euro dicondel 2,85%, tra 3,5 e 3,75 miliardi di euro dicon cedola del 3,45% e tra 1,5 e 2 miliardi di euro dicon tasso semestrale dell'1,468% e spread dello 0,8%.Per tutte le emissioni inè previsto il 2 febbraio.