Lo Spread sul Coronavirus

Fateci caso: sull'andamento del coronavirus, ogni giorno che passa, non si fa altro che misurare la differenza tra quanto avviene in Italia rispetto agli altri Paesi: i nostri dati sono sempre i peggiori in assoluto, e tendono ad aggravarsi.

Siamo diventati gli untori, coloro che vanno tenuti sotto stretto controllo:, consueto da anni, per via dell'alto debito pubblico che ci penalizza con tassi di interesse più elevati, e che vengono misurati con il famigeratissimorispetto a quelli pagati daiOra l'Italia è pericolosa anche sotto il profilo del contagio epidemico.A dieci anni dalla, e che allora si disse che era in grado di estendersi al resto dell'Eurozona provocando un "contagio sui mercati", stavolta sarebbe l'Italia a mettere in circolazione il contagio, inteso nel senso tecnico della parola, in quanto sta esportando la epidemia di coronavirus dappertutto. Chi parte dall'Italia per recarsi all'estero è pericoloso, per principio: una rete di sicurezza è già stata calata attorno a noi.Il Governo italiano è nel pallone, in un ginepraio decisionale e comunicativo da cui non riesce ad uscire.Sforna decisioni in continuazione: appena tre giorni dopo la nuova disciplina sulle attività e gli spostamenti nelle zone rosse ed in quelle gialle, undici comuni nel primo caso e quattro Regioni nel secondo, nonché le prescrizioni di cautela e comportamento valide per l'intero territorio nazionale, adesso si preannuncia una, con la sospensione degli incontri sportivi fino a metà marzo.Fino a qualche ora fa, invece, alla data dell'8 marzo nelle Regioni del Nord si sarebbe dovuto tornare alla normalità.Questoderiva non solo dalla mancanza di organizzazione, ma soprattutto dalla deresponsabilizzazione delle strutture ministeriali ordinarie: invece di avvalersi dell'Istituto Superiore di Sanità, ha come consulente un non meglio precisato "Comitato tecnico-scientifico".Le televisioni, le radio ed i giornali, a loro volta, intervistano esperti di ogni genere: virologi, infettivologi, epidemiologi, ognuno dei quali dice la sua.Ed intanto, con un danno immenso: non si fanno riunioni di persona, non partono gli ordini, si lavora da casa. Per un apparato produttivo prevalentemente manifatturiero, è il colmo.Giorno dopo giorno, si forniscono dati su dati, sui contagiati, sui guariti e sui morti, senza una base metodologica comune con gli altri Paesi: c'è chi fa i tamponi e chi no, c'è chi tiene i contagiati a casa e c'è chi, di quanti siano, non sa assolutamente nulla o non li conta affatto.E' un manicomio informativo, un delirio mediatico che sta danneggiando enormemente l'Italia: una sorta di Grande Fratello VIP, nel quale stiamo colpevolmente affondando.