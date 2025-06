Salute e benessere, Giornata Internazionale dello Yoga: a Roma workshop e lezioni

(Teleborsa) -tra sessioni di yoga all’aperto, meditazioni guidate, workshop e momenti di confronto:a partire dalle ore 18.00main sponsor dell'evento -in uno dei luoghi più iconici della Capitale,"Abbiamo scelto di sostenere lo Yoga Day perchè condividiamo la stessa visione", diceSales Director di Hifas da Terra Italia sottolineando che durante l'evento l'azienda sarà presente con unoTra l'altro, proprio nei giorni scorsi lo studio globale di NielsenIQ dal titoloha evidenziato il cambiamento in atto nelle abitudini di acquisto dei consumatori italiani, e non solo, all’insegna di salute e benessere: il 68% dichiara di assumere un approccio proattivo al mantenimento della propria condizione di salute (+4 pp rispetto alla media europea) e, in aggiunta, il 35% è alla ricerca attiva delle novità sul mercato per raggiungere i propri scopi salutari. Il budget destinato a queste spese è considerevole:tra le priorità dei cittadini del Bel Paese, rispetto a 5 anni fa,, come indicato da