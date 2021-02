La Grande Ammucchiata

Una vera e propria corsa all'Eldorado, una competizione frenetica per andare al governo, si è aperta d'incanto.

Passato il primo momento di sbigottimento, smaltito velocemente il risentimento e la voglia di piantare tutto andando all'opposizione,, come accadde con Mario Monti nel 2011.In quel caso, nessuno dei Ministri aveva una provenienza di partito: professori, banchieri, manager, ambasciatori ed avvocati si spartirono le poltrone, facendo e disfacendo di testa loro, mentre lo spread massacrava l'Italia. Le manovre tutte "lacrime e sangue" era meglio lasciarle fare ai tecnici: non avevano un mandato elettorale alle spalle, né si sarebbero presentati alle successive elezioni. Mario Monti, che ci provò comunque, non ebbe il grande successo che aveva sperato.Stavolta il quadro è diverso: lae la stessa Unione europea si dimostra attenta e benigna, varando il famoso. Ci sono tante risorse fresche da gestire, anche se sono condizionate alla adozione delle riforme strutturali.: c'è la ressa per andare al governo.