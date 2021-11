Green is Finance

La Green Economy è il nuovo modello che serve alla Finanza per fare soldi: la globalizzazione dei mercati, le delocalizzazioni produttive, anche i paradisi fiscali hanno ormai ben poco da dire.

Tesla

C'è un punto da cui bisogna partire, di una semplicità assoluta:Non si va certo avanti con i dividendi delle imprese o con i rendimenti delle obbligazioni, andati a picco per via delle politiche monetarie adottate dalle Banche centrali. Insomma, sui debiti contratti dai cittadini, imprese e Stati, c'è ben poco da guadagnare. Anzi, con i tassi nominali negativi, ci si rimette. Una follia assoluta.C'è bisogno di fare soldi.Gli asset tradizionali, come leemessi dagli Stati fanno parte dell'. Roba vecchia e sempre attuale, ma che rende solo quando si riesce a mandare il mercato in fibrillazione. Ma ormai tutti gli operatori hanno esperienza e strumenti tali per cui è solo tran-tran. Difficile fare guadagni stratosferici, attirare somme immense su iniziative che portano il valore a livelli spettacolari: sono poche le società che ci riescono, sfruttando il trend del momento:per esempio, che capitalizza più di mille miliardi di dollari a fronte di un fatturato automobilistico assai limitato.: questo è il suo segreto.Questa è la chiave di volta della Green Finance.