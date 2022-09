Transizione energetica: le Nozze coi fichi secchi

L'abbandono delle fonti energetiche fossili a favore di quelle rinnovabili, come l'idroelettrico, il solare e l'eolico, con l'obiettivo della neutralità delle emissioni di CO2 nel 2050 è un obiettivo enormemente sfidante.

La motivazione è nota: si tratta diche determina variazioni climatiche irreversibili, tanto violente da mettere a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano.In ogni processo di trasformazione, il dato cruciale è rappresentato daiche conducono passo dopo passo al risultato finale.Abbiamo vissuto un paradigma vincente, di: quello della, basata su Internet da una parte e sui sistemi di telecomunicazione mobile dall'altra, che in trent'anni ha cambiato in modo irreversibile il modo di lavorare, di informarsi, di vivere. La, mettendo insieme le capacità crescenti di trasporto delle reti, e di elaborazione e memoria degli apparati informatici, ha creato un mondo inimmaginabile prima, basato su una innovazione tecnologica continua che aveva due pilastri: la fibra ottica per le reti, ed i microchip e le memorie di massa par gli apparati.Il processo di digitalizzazione si è sviluppato attraverso fasi successive.