PNRR, un Sistema Feudale da smantellare

Passo dopo passo, spesa dopo spesa, il PNRR si sta dimostrando un esercizio quanto mai poco coerente con i principi di democraticità nella allocazione delle risorse e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Un punto deve essere chiaro: sono, o come rimborso del contributo finanziario pagato alla Unione europea, iche non devono essere restituiti, o come, debiti per somme che ci vengono anticipate. E che dovremo restituire.Sono state messe unache sovente non hanno nulla a che vedere con il Programma, focalizzato sulla transizione energetica e sulla digitalizzazione, mantenendo forte il valore della coesione sociale e territoriale: che cosa c'entrano le concessioni balneari, la cui liberalizzazione sta tanto a cuore a chi vuole mettersi in tasca un altro asset finanziario da cui estrarre valore investendo in Italia? Il PNRR è solo uno strumento per condizionare le scelte dell'Italia.. Ma è stato costruito sulla base di programmi che si dice siano immodificabili, dove alcune cordate si sono assicurate ritorni economici consistenti: dietro ogni programma ci sono lobby, interessi che fanno finta di competere alla pari sul mercato, mentre si sono aggiudicati lotti di miliardi di euro.Il sistema è ben diverso dai soliti appalti pubblici, dove c'è uno stanziamento di spesa, un capitolato di gara ed i partecipanti: ci sono i programmi, gli affidamenti, i consorzi, gli affidatari. Una rete di relazioni che sta "a monte" rispetto alla gare.