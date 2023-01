Azzardate Strategie Energetiche

Non c'è alcun prodotto o servizio che possa essere realizzato l'uso di energia, quale che ne sia l'origine ed il modo attraverso cui viene impiegata.

Viene affermato che gli equilibri ambientali, la stabilità del clima e la stessa vita sul Pianeta, dipendono dal controllo della temperatura: questa aumenta per via dell'effetto che hanno le emissioni di origine antropica di anidride carbonica,, nell'atmosfera. E la gran parte di queste emissioni deriva dai processi di: carbone, gas metano e petrolio, nei vari derivati come benzina, diesel, GPL e kerosene.Occorre dunque, obiettivo che può essere raggiunto solo sostituendo le fonti fossili con quelle: l'energia solare, quella eolica, quella ottenuta sfruttando il moto ondoso o l'andamento delle maree. Ci sono forti dubbi sull'energia nucleare derivante dall'utilizzo dell'uranio per via dello smaltimento delle scorie: questa "spazzatura" non è solo pericolosa, ma soprattutto è costosa da custodire e da intombare.