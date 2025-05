CER, Gamberini (Legacoop): da decreto MASE ulteriore strumento per favorirne sviluppo

(Teleborsa) - "Oggi le”. Lo ha detto il presidente di Legacoop,commentando la firma, da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, del decreto che modifica la disciplina degli incentivi per le CER, stabilendo una serie di misure che consentono di raggiungerepiù facilmente gli obiettivi del PNRR.-aggiunge Gamberini- ha da sempre creduto nelle CER per il loro impatto positivo in termini di contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e per i benefici economici che possono apportare agli utenti, sollecitando la partecipazione attiva dei cittadini al processo di transizione energetica e rafforzando i legami solidali delle comunità. Per questo abbiamo dato vita al progetto Respira.coop, insieme a Coopfond e Banca Etica, per affiancare tutte le realtà interessate a costituire una CER in forma cooperativa. Ad oggi abbiamo favorito la nascita di 46 nuove cooperative. Di queste già 7 sono state riconosciute dal Gse e gestiscono configurazioni in 38 cabine primarie, ma puntiamo a raggiungere le"In ogni caso -conclude il presidente di Legacoop- punteremo a far crescere le comunità energetiche anche nelle aree più periferiche, convinti che i comuni sotto i 5.000 abitanti siano u