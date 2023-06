Ma il Greenfare State fa comodo al Mercato

La Storia è tutta un fare e disfare.

Nel 2012, appena passata la bufera sull'Eurozona, sono state adottate due strategie di politica economica completamente opposte: mentre quella di bilancio era particolarmente severa, con il Fiscal Compact che imponeva il pareggio strutturale; quella monetaria era particolarmente accomodante con i tassi a zero ed immissioni continue di liquidità.La ragione era questa: la politica monetaria doveva correggere gli effetti negativi della politica di bilancio, che influiva anche sui prezzi portandoli a diminuire. Se i prezzi calano, tutto si blocca: chi produce si trova infatti a vendere a prezzi più bassi di quelli a cui ha comprato le materie prime.: Irlanda, Grecia, Portogallo e Spagna avevano i conti esteri in dissesto, per la esposizione eccessiva in debiti bancari e pubblici.L'Italia, a sua volta, aveva un debito pubblico elevato, una bilancia commerciale passiva ed una posizione finanziaria netta verso l'estero fortemente debitoria.Il, nel biennio '20-'21, quando gli Stati si sono accollati spese elevatissime per contrastare gli effetti recessivi del blocco delle attività economiche.