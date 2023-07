Nature Restoration: è Guerra Continua all'Agricoltura

Bisogna essere onesti: il Pianeta nel quale viviamo è stato modellato dall'Uomo, che da millenni non fa altro che conformarlo alle proprie esigenze.In agricoltura, modificando e selezionando in continuazione le varietà vegetali per corrispondere alle proprie esigenze alimentari; così accade nell'allevamento degli animali e nella pesca. I fiumi vengono regimati, i terreni spianati, le foreste abbattute. Dal sottosuolo vengono prelevati minerali per tutte le lavorazioni industriali ed i combustibili fossili, dal carbone al petrolio, al gas. Inutile parlare delle metropoli e del "" occupato dalle costruzioni.C'è un aspetto particolare che va considerato: oggi, l'agricoltura continua ad essere un comparto fortemente sussidiato da fondi pubblici, nonostante il numero di persone che vi lavorano sia divenuto estremamente esiguo. In: la diminuzione complessiva delle unità di lavoro è stimata all'1,4% rispetto all'anno precedente, a sintesi di una netta flessione dei lavoratori indipendenti (-2,3%) e di un lieve incremento di quelli dipendenti (+0,3%).La, di cui 39,5 miliardi relativi alla produzione di vegetali e 20,2 miliardi a quella zootecnica. A questi due fattori vanno aggiunti i servizi complementari, per altri 13 miliardi.L'ha rilevato che i(+19,1%). I prezzi dei prodotti delle coltivazioni sono cresciuti mediamente del 17,8%, con punte del 40,3% per i foraggi, 39,9% per i cereali, 21,2% per gli ortaggi freschi, 14,7% per gli agrumi, 13,5% per le piante industriali, 10,1% per il vino e 6,6% per la frutta fresca. Il prezzo medio dei prodotti zootecnici è risultato in forte aumento (+24,2%), spinto soprattutto dal rincaro di pollame (+33,4%), latte (+26,6%), carni bovine (+19,5%), suine (+18,4%) e ovi caprine (+10,6%).Ma(+23,6%), principalmente per i fertilizzanti ed i combustibili.Se, quindi, da un lato il valore corrente della produzione totale dell'agricoltura è aumentato del 18,2% (72,4 miliardi di euro contro 61,2 del 2021) dall'altro i consumi intermedi hanno subito un incremento del 23,1%; il valore aggiunto a prezzi correnti è aumentato del 14,2%. Al netto della variazione dei prezzi, nel 2022 la produzione dell'agricoltura si è ridotta dello 0,7% in volume e il valore aggiunto dell'1%.