Alitalia, Calenda: "sarà un negoziato duro"

(Teleborsa) - Carlo Calenda punta sulle trattative per risolvere il nodo Alitalia nel videoforum di Repubblica, specificando che "se siamo bravi a negoziare" porteremo a casa un buon risultato.Il ministro ha poi sottolineato che vista l'instabilità politica del Paese non si poteva lasciare sola Alitalia , anche se il suo modo di pensare è quello di dare meno soldi pubblici possibili alla compagnia aerea. "Sarebbe stato da irresponsabile", ha puntualizzato.Ora il suo mantra è "negoziare". "Io devo negoziare e sarà un negoziato duro", ha concluso il ministro., definendosi ottimista sulla trattativa con ArcelorMittal . "Loro non possono far partire la trattativa da un punto diverso da quello che avevamo deciso. L'offerta era nota da giugno".I rischi che l'investitore abbandoni la partita ci sono sempre, ha ricordato poi Calenda aggiungendo però che "Arcelor ha firmato un contratto e ha impegni precisi". "Stiamo facendo una battaglia giusta al fianco dei lavoratori".In merito all'ingerenza politica sulla vicenda, il ministro ha detto che "bisogna essere razionali": "se trasferiamo le crisi aziendali dentro il dibattito elettorale allora è un disastro".