Fitch conferma rating Italia a BBB, outlook stabile

(Teleborsa) -Tuttavia ilSul piano fiscale, Fitch stima un deficit al 2,2% del Pil nel 2017, in calo dal 2,5% dell'anno precedente, "due terzi del quale è dovuto a costi più bassi sugli interessi" pagati sul debito.; nelle previsioni di Fitch, il debito "calerà solo gradualmente nel medio termine al 128,3% nel 2021".Questo, fa notare l'agenzia, lascerebbe l'Italia come uno dei Paesi più indebitati tra quelli di cui ha un rating; le nazioni con un rating BBB hanno in media un debito pari al 42,3% del Pil., cosa fotografata anche dal Fondo monetario internazionale che durante i suoi Annual Meetings la settimana scorsa ha rivisto al rialzo le stime di crescita. Per l'agenzia di rating tuttavia le prospettive di medio termine continuano a essere deboli.Quanto allaFitch cita sondaggi per dire che si rischiano coalizioni difficili e magari una minoranza al Governo. La riforma elettorale in discussione "probabilmente abbasserà le chance che un partito non di massa finisca al Governo, richiedendo allo stesso tempo una coalizione ampia per governare". Anche per questoad agosto dal picco del 10,9% di aprile. Fitch si aspetta in ogni caso un continuo ma graduale miglioramento nell'anno prossimo.Infine, l'agenzia nota che